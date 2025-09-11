Τελικά ήταν μία… ωραία ατμόσφαιρα!

Η Δ.Ε.Θ. είναι η ετήσια θεσμική συνάντηση του εμπορικού κόσμου, όπου αναδεικνύεται κυρίως το επιχειρείν, ο πολιτισμός και η καινοτομία και έχει θέση πολιτικού βαρόμετρου. Έχει δε, καθιερωθεί η Θεσσαλονίκη, ως ο τόπος όπου ανακοινώνει η εκάστοτε Κυβέρνηση τα μελλοντικά της σχέδια για τα οποία δεσμεύεται στην έναρξη των ετήσιων Δ.Ε.Θ. Επίσης οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις της Χώρας πράττουν το ίδιο τις επόμενες ημέρες.

Εκεί παρευρίσκονται , αρκετά κομματικά και αυτοδιοικητικά στελέχη που δυστυχώς εκ του αποτελέσματος, επιβιώνουν μόνο σε στεγανό κομματικό περιβάλλον, αλλά και πλήθος εκπροσώπων φορέων, εργασιακών κλάδων και επιχειρήσεων οι οποίοι θέτουν και τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου στους Κυβερνητικούς και λοιπούς πολιτικούς παράγοντες.

Η ύπαρξη περιπτέρων είναι συνήθης πρακτική και επιβεβλημένη προς υποστήριξη του θεσμού της Δ.Ε.Θ.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου τα τελευταία χρόνια ξενίζει κάθε επισκέπτη και παράγοντα που επισκέπτεται το περίπτερό της ,με την υπερβολή είτε στις εγκαταστάσεις , είτε στην παρουσία πληθώρας κομματικών παραγόντων. Οι υπερβολές στα περίπτερα και οι πολυπληθείς αποστολές, χρησιμεύουν κυρίως για να εξυπηρετήσουν κάποια ζητούμενα και προσδοκίες των εκάστοτε Περιφερειαρχών, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις άλλες Περιφέρειες της Χώρας, όπου δίνεται έμφαση στις παραγωγικές δυνάμεις των Περιφερειών τους.

Τα αρνητικά δημοσκοπικά δεδομένα που εμφάνισαν στην Πελοπόννησο, υστέρηση του εκλεκτού του κ.Πρωθυπουργού δηλ. του νέου Περιφερειάρχη στην απόδοση έργου, ώθησε σε κυβερνητική επιχείρηση «αυτοδιοικητικής αγιοποίησης» , μέσω διαφόρων υπουργών, ώστε να διασώσουν τα προσχήματα. Στην τελετή εγκαινίων υπήρξαν αναφορές για το σπουδαίο «ολιστικό και συνολικό όραμα» του κ.Περιφερειάρχη, που σε όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα προκάλεσε θυμηδία, ίσως και ενόχληση λόγω των ανακριβειών, ενώ έγινε προσπάθεια να πιστωθεί κάθε Κυβερνητική πρωτοβουλία στην ικανότητα του κ.Πτωχού και τανάπαλιν , ώστε όλα τα μέρη να έχουν επικοινωνιακό όφελος.

Το παράδοξο είναι πως και ο κ.Πτωχός απεδέχθη τα εύσημα τα οποία και δημοσιοποίησε, παραβλέποντας πως 540.000 πολίτες της Πελοποννήσου έχουν ιδίαν άποψη περί της αναποτελεσματικής 2ετούς παρουσίας του ιδίου, στο τιμόνι της Περιφέρειας και 6ετούς, των άμεσων συνεργατών του, βιώνοντας υστερήσεις και αναποτελεσματικότητα.

Ας κάνουμε όμως μία επιγραμματική αναφορά στις υπερβολές που ειπώθηκαν και στην πικρή αλήθεια.

-Αναφέρθηκε ο κ. Πτωχός, στην αναθεώρηση του υπάρχοντος από το 2003 χωροταξικού σχεδιασμού της Πελοποννήσου, αποκρύπτοντας πως αυτός, ψηφίστηκε το 2017 από το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο και με προσθήκη κάποιων μικρών αλλαγών το 2022 , εγκρίθηκε τελικά τον Απρίλιο 2025 από το αρμόδιο Υπουργείο .Τώρα πως επαίρεται και γιατί ο κ.Περιφερειάρχης, είναι απορίας άξιον, αφού δεν είχε κάποια συμμετιοχή.

-Αναφέρθηκε στο έργο Οδικής Ασφάλειας από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 45.000.000 ευρώ για την Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο οδικής ασφάλειας στην ιστορία της Περιφέρειας, βάζοντας και τη δική του διοίκηση στο κάδρο της διεκδίκησης .

Απέκρυψε όμως πως το ίδιο ακριβώς ποσό και λίγο μεγαλύτερο είχε υλοποιήσει ο Πέτρος Τατούλης για το ίδιο έργο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες την περίοδο 2014-2019 και στο δια ταύτα, από το ποσόν των 225 εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν λάβει αντίστοιχα ποσά και οι 13 Περιφέρειες της Χώρας , όπως και Δήμοι, πάνω από 20.000 κατοίκους για βελτίωση του οδικού τους δικτύου.

-Αναφέρθηκε στο Σ.Δ.Α.Μ, η αρμοδιότητα του οποίου ανήκει στο αρμόδιο Υπουργείο και στην Επιτροπή Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης που συγκροτείται με βάση , Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.Με μεγάλη καθυστέρηση έχουν εξειδικευτεί κάποια έργα τα οποία αναμένονται, αλλά είναι απορίας άξιον η αναφορά της δικής του συμβολής στα έργα του Σ.Δ.Α.Μ.

Οι περιπεπλεγμένες αρμοδιότητες Υπουργείων και Περιφέρειας, θολώνουν τα νερά και ουδείς ξέρει αν ο κάθε φορέας είναι αποτελεσματικός ή όχι, ενώ οι καθυστερήσεις είναι πρωτοφανείς.

Στην Πελοπόννησο όμως δεν έχουμε ανάγκη την επικοινωνία, αλλά τη βελτίωση πολλών δημοσίων υποδομών και να έρθει σε γνώση της κοινωνίας ποίο είναι τελικά το κρυμμένο όραμα και η προετοιμασία για αυτό, με στοιχεία και όχι με αοριστίες της Περιφερειακής Αρχής .

Θέλουμε να μάθουμε κ.Περιφερειάρχα, τις πρωτοβουλίες σας για την παράκαμψη των Λαγκαδίων, για το έργο Καλό Νερό-Τσακώνα ή γιατί απεντάσσονται σωρηδόν έργα πχ αποκατάσταση λιγνιτικών εδαφών στη Μεγαλόπολη, Μηλέα-Παναγία Γιάτρισσα, οδικά έργα στην 7η Επαρχιακή Οδό , ψηφιοποίηση αρχείων Ι.Μονής Βουλκάνου κ.α. πολλά ή γιατί καρκινοβατούν και παραμένουν στάσιμα πολλά ακόμη π.χ. Τζάνε-Καλαμάκι, Φιλιατρά-Γαργαλιάνοι κ.α. ή γιατί ο οδικός άξονας Ριζόμυλος-Κορώνη , βρίσκεται σε εγκατάλειψη , κακό χάλι και επικινδυνότητα χωρίς καμία παρέμβαση ή γιατί η ανάπλαση από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, παραμένει έργο φάντασμα που ταλαιπωρεί το χωριό Μεγάλη Μαντίνεια κ.α. πολλά. Επίσης, γιατί δεν είχαμε φέτος πρόγραμμα κωνωποκτονίας στην Πελοπόννησο, γιατί 2 χρόνια δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ΤΕΒΑ όπως και ποία είναι τα δρομολογημένα αρδευτικά έργα και σε ποίες περιοχές, ποία η πολιτική στήριξης των κτηνοτρόφων μας, των αγροτών μας , ποία η αποτελεσματικότητα της τουριστικής σας πολιτικής, μπας και μας μάθει όπως παραδόξως ακούσαμε, το ευρύ κοινό !! Από ταχύτερα αναπτυσσόμενη τουριστικά Περιφέρεια περάσαμε σε χρόνο ντε τε, στη λήθη;

Η θολότητα στην πολιτική της Περιφέρειας είναι ορατή στην κοινωνία και όσες φιλοφρονήσεις κι αν ακούσαμε στο κυβερνητικό περιβάλλον για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν αλλάζει δυστυχώς η πραγματικότητα .

Ελπίζουμε αντί επικοινωνίας να επιλεγεί επιτέλους η αποτελεσματικότητα, διότι οι καιροί ου μενετοί.