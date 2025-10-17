Μεσσηνία: Σύσκεψη φορέων για εορτασμό 28ης Οκτωβρίου

Σύσκεψη μεταξύ φορέων, με σκοπό την από κοινού κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου Παπαφλέσσα, μετά από πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη, συζήτησαν θέματα σχετικά με την διοργάνωση του εορτασμού της εθνικής επετείου και κατέληξαν, με απώτερο σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε να γίνει σύσταση, ύστερα από σχετική εισαγγελική εντολή, στους Πολιτιστικούς Συλλόγους για να μην χρησιμοποιηθούν αυτοσχέδιοι πυροδοτικοί μηχανισμοί και γενικότερα οποιαδήποτε ομοιώματα όπλων με δυνατό κρότο, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, για λόγους ασφαλείας και για λόγους αποφυγής ατυχημάτων, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Επίσης τονίστηκε η αποφυγή της ύπαρξης μεγάλων διαστημάτων ανάμεσα στα τμήματα που παρελαύνουν, ώστε να περιοριστεί ο χρόνος διάρκειας της παρέλασης.

Ακόμα, όπως κάθε χρόνο, θα υπάρχει μέριμνα για την παρουσία ασθενοφόρου, καθώς και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Σημειώνεται ότι στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, θα παρελάσουν με στολές εκείνης της εποχής, μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Μητρόπολης Μεσσηνίας, του Στρατού, του Δήμου Καλαμάτας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο αντιπεριφερειάρχης στην παρέμβασή του ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες φορείς για την παρουσία τους και την συνδρομή τους στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων της εθνικής επετείου.