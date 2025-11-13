Συνάντηση Πτωχού με τον υπουργό Οικονομικών Ν. Παπαθανάση: Στόχος η αξιοποίηση τωνχρηματοδοτικών εργαλείων

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση συναντήθηκε χθες στην Αθήνα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι προεντάξεις έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και η στρατηγική αξιοποίηση των πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Συζητήθηκαν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια και η πορεία του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που στοχεύει στη μετάβαση περιοχών της Πελοποννήσου σε ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.

Στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν έργα υποδομών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής συνοχής, με κοινή δέσμευση την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης πηγής χρηματοδότησης.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό για τη συνεργασία και τη στήριξη του υπουργείου, ενώ ο Νίκος Παπαθανάσης εξέφρασε το ενδιαφέρον να επισκεφθεί σύντομα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων και να συζητήσει με τους τοπικούς φορείς τα επόμενα βήματα της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής.