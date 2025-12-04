Ελονοσία: Η πρόοδος απειλείται από την αντοχή στα φάρμακα - 282 εκατ. κρούσματα το 2024

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως περίπου 610.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2024 από ελονοσία, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της αυξανόμενης ανθεκτικότητας στα φάρμακα, της κλιματικής αλλαγής και των περικοπών στη χρηματοδότηση.

Ο αριθμός αυτός συνιστά μια μικρή αύξηση σε σχέση με τους θανάτους που σημειώθηκαν το 2023, ενώ και τα κρούσματα αυξήθηκαν και από 273 εκατομμύρια έφθασαν περίπου σε 282 εκατομμύρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΠΟΥ για την ελονοσία.

Έπειτα από τεράστια πρόοδο στις αρχές του 2000, η μάχη κατά της νόσου καθυστερεί την τελευταία δεκαετία.

Ενώ 47 χώρες πιστοποιήθηκε ότι δεν έχουν κρούσματα ελονοσίας, άλλες κατέγραψαν μια αύξηση το 2024, κυρίως η Αιθιοπία, η Μαδαγασκάρη και η Υεμένη.

«Ανθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από μια αποτρέψιμη και ιάσιμη ασθένεια»

«Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν από μια αποτρέψιμη και ιάσιμη ασθένεια», λέει ο Ντάνιελ Νγκαμίτζε Μανταντί, διευθυντής του παγκόσμιου προγράμματος για την ελονοσία του ΠΟΥ.

Όπως είπε ο ίδιος, η ανθεκτικότητα στα φάρμακα για την ελονοσία και τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες κουνουπιέρες, μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις συγκρούσεις, είναι όλοι παράγοντες που συνιστούν πρόκληση για την απόκριση στην ασθένεια, η οποία μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων συνδέεται εν μέρει με την αύξηση του πληθυσμού, αλλά η συχνότητα των κρουσμάτων επίσης αυξήθηκε την περίοδο 2015-2016, ανέφερε ο ΠΟΥ — από 59 σε 64 κρούσματα ανά 100.000 ανθρώπους σε κίνδυνο.

Τα ποσοστά θνησιμότητας έχουν μειωθεί — αλλά λίγο, από 14,9 σε 13,8 ανά 100.000 ανθρώπους σε κίνδυνο.

Η χρηματοδότηση είναι συστηματικά μικρότερη από την απαιτούμενη, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Το 2024, η συνολική επένδυση για τον έλεγχο της ελονοσίας, τόσο από δωρητές όσο και από πληγείσες χώρες, έφθασε τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ λιγότερα από τον στόχο των 9 δισεκατομμυρίων και πλέον.

Το σύνολο αυτό και τα δεδομένα για τα κρούσματα και τους θανάτους του περασμένου χρόνου δεν περιλαμβάνουν τις φετινές μειώσεις στη διεθνή βοήθεια, που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ και έχουν επιπτώσεις στη μάχη κατά της ελονοσίας αυτό τον χρόνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η υποχρηματοδότηση της αντιμετώπισης της ελονοσίας… ενέχει προφανή κίνδυνο, μια μαζική και ανεξέλεγκτη αναζωπύρωση της νόσου», εκτίμησε ο Νγκαμίτζε.

Όπως είπε ο ίδιος, νέα και βελτιωμένα μέσα – περιλαμβανομένων θεραπειών, διαγνωστικών εξετάσεων και εμβολίων κατά της ελονοσίας – έχουν προσφέρει ελπίδα και έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές. Αλλά θα πρέπει να φθάσουν σε αυτούς που κινδυνεύουν ώστε να υπάρξει επίδραση, πρόσθεσε, μια ευθύνη που φέρουν οι κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών καθώς και διεθνείς δωρητές.