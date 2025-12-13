Αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί δύο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, θετική γνωμοδότηση δόθηκε για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δ.Ε. Μαντινείας» στον Δήμο Τρίπολης. Όπως επισημαίνεται, το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα πλημμυρικού κινδύνου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, που εμφανίζονται με αυξανόμενη συχνότητα και ένταση. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών, υποδομών και αγροτικών εκτάσεων, με παράλληλη μέριμνα για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.

Στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή γνωμοδότησε επίσης θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ανάδειξη τμήματος του ποταμού Ευρώτα, από την παλαιά γέφυρα έως τον παραπόταμο Κνακίωνα», στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης. Η παρέμβαση αποσκοπεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ήπια αξιοποίηση ενός εμβληματικού φυσικού πόρου της Λακωνίας.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Περιβαλλοντικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Αδαμόπουλος σημείωσε ότι η Επιτροπή στηρίζει έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό. Όπως ανέφερε, η αντιπλημμυρική προστασία της Μαντινείας αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ πρόσθεσε ότι, υπό τον σχεδιασμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, προωθούνται αποφάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.