Ο Περ. Μαντάς για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Δίνεται οριστική λύση για τους ελαιουργικούς συνεταιρισμούς”

Υπογράφηκε χθες από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ξεμπλοκάρει οριστικά το ζήτημα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) και διασφαλίζει τη συνέχιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Περικλή Μαντά «Το ζήτημα αφορά σε σοβαρή εμπλοκή που είχε υπάρξει το προηγούμενο διάστημα, σχετικά τόσο με τη χρηματοδότηση όσο και με την εκκαθάριση του πρώτου έτους υλοποίησης των προγραμμάτων, λόγω αφενός σημαντικών καθυστερήσεων στις εγκρίσεις και αφετέρου αλλαγών στο πλαίσιο εφαρμογής. Πολλοί συνεταιρισμοί μάλιστα, προκειμένου να μη χαθούν κρίσιμες δράσεις και παρεμβάσεις, είχαν αναγκαστεί να προχωρήσουν σε ίδια χρηματοδότηση, γεγονός όμως που δημιούργησε σημαντικά ζητήματα στην οικονομική τους ευρωστία.

Το πρόβλημα άγγιζε σχεδόν το 90% των ενεργών προγραμμάτων, με πραγματικό κίνδυνο απώλειας εκκαθαρίσεων και ενωσιακών πόρων για τα επόμενα έτη — χωρίς μάλιστα να υφίσταται υπαιτιότητα των φορέων. Σε ελαιοκομικά ισχυρές περιοχές όπως η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Κρήτη, τυχόν αυστηρότερες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να θέσουν εγκεκριμένα προγράμματα σε άμεσο κίνδυνο, ενδεχομένως και σε πλήρη απόρριψη, ενώ θα προκαλούσαν πολύ μεγάλη ανατροπή στον τετραετή επενδυτικό τους σχεδιασμό.

Με τη σημερινή ΚΥΑ δίνεται πλέον οριστική λύση στο πρόβλημα, αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου, αίρεται η αβεβαιότητα για τις πληρωμές και τις εκκαθαρίσεις, και θωρακίζεται η ομαλή υλοποίηση των δράσεων που στηρίζουν τον παραγωγό. Παράλληλα ενισχύεται η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και ενδυναμώνεται η συλλογική οργάνωση του ελαιοκομικού τομέα. Σημειώνεται ότι για το θέμα είχε δραστηριοποιηθεί τους τελευταίους μήνες ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο οποίος σε στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των συνεταιρισμών Βάλτας, Ελαιώνας και Νηλέας, είχε αναδείξει το πρόβλημα και είχε αναζητήσει ρεαλιστικές λύσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό Γιάννη Ανδριανό».