Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025 12:30

Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης από τον "Ευκλή''

Tο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου να προσφέρουν χειμερινά είδη ένδυσης και υπόδησης επισκέφθηκαν την Πέμπτη 11/12 η υπεύθυνη του Τμήματος Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς του “Ευκλή” Μαριλέτα Καλλιγέρη και το ενεργό στέλεχος του πεζοπορικού τμήματος Ιωάννης Σταυρόπουλος.

Τα είδη είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία του συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών από τα μέλη του. Οι υπεύθυνοι του Δημοτικού Παντοπωλείου ευχαρίστησαν όλα τα μέλη του συλλόγου για την ευγενική τους αυτή προσφορά και ευχήθηκαν καλές γιορτές σε όλους.

