Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην επίσημη τουριστική έκθεση της Αθήνας

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην AITexpo 2025, την επίσημη τουριστική έκθεση της Αθήνας για τον εισερχόμενο τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε με δικό της περίπτερο, φιλοξενώντας 24 συνεκθέτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων δήμοι, τουριστικοί οργανισμοί, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εμπειριών και επαγγελματίες του θεματικού τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 B2B επαγγελματικές συναντήσεις με hosted buyers, tour operators και στελέχη του τουρισμού από την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική, γεγονός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιβεβαιώνει το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τον προορισμό Πελοπόννησος.

Την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστική παρουσίαση του προορισμού για hosted buyers, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον πολιτιστικό τουρισμό, το luxury και experiential travel, τη γαστρονομία, το wellness, τον αθλητικό τουρισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η AITexpo 2025 ολοκλήρωσε μια χρονιά έντονης εξωστρέφειας, επισημαίνοντας ότι το 2026 η Περιφέρεια θα συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά τη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Πελοποννήσου.