Τι λένε τα ζώδια σήμερα (18/12)

Κριός

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 9ο σου και σε ένα ζώδιο που είναι πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία σου. Θα έχεις χαρούμενη διάθεση, αισιοδοξία και ανάγκη να κοινωνικοποιηθείς και να προβληθείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεπικοινωνιών αλλά και στα social. Πολύ περισσότερο η Σελήνη θα σχηματίσει σύνοδο με τον Ερμή που θα σου χαρίσει ευφράδεια λόγου, αισιόδοξες σκέψεις και μηνύματα που θα αναπτερώσουν το ηθικό σου. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα θα είναι ζωντανές και ενδιαφέρουσες, ενώ μπορεί να προκύψουν νέες ιδέες ή ευκαιρίες για μάθηση και ταξίδια.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 8ο σου για να φέρει μια κάπως συγκρατημένη διάθεση με αρκετή επιφυλακτικότητα. Θα νιώσεις την ανάγκη να κρατήσεις τα προσωπικά σου και οικονομικά θέματα μακριά από αδιάκριτα μάτια. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, οι σκέψεις σου θα είναι πιο εσωστρεφείς, ενώ μπορεί να επανεξετάσεις προηγούμενες αποφάσεις ή επενδύσεις. Η ημέρα ευνοεί προσεκτικές κινήσεις και σχεδιασμούς σε θέματα κοινών οικονομικών ή οικονομικών υποχρεώσεων. Απόφυγε βιαστικές συναλλαγές και εμπιστεύσου μόνο άτομα που γνωρίζεις καλά.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 7ο σου, φέρνοντας έμφαση στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα νιώσεις έντονη επιθυμία να έρθεις πιο κοντά με τους/ις άλλους/ες, να δημιουργήσεις δεσμούς ή να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες σε υπάρχουσες συνεργασίες. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, οι επικοινωνίες θα είναι ζωηρές και θα μπορέσεις να εκφράσεις τα συναισθήματα και τις απόψεις σου με ευκολία. Η ημέρα ευνοεί διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και κοινές αποφάσεις, ενώ θα έχεις ευκαιρίες να βελτιώσεις τις σχέσεις σου. Στον αισθηματικό τομέα, η διάθεση θα είναι ρομαντική και θετική.

Καρκίνος

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 6ο σου, για να φέρει έμφαση στην εργασία, τις καθημερινές σου υποχρεώσεις και τη φροντίδα της υγείας σου. Θα νιώσεις την ανάγκη να οργανώσεις σωστά το πρόγραμμα σου και να τακτοποιήσεις τις τελευταίες εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχεις πριν τις γιορτές. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, οι επικοινωνίες και η σκέψη σου θα είναι πρακτικές και αναλυτικές, ιδανικές για να λύσεις προβλήματα. Η ημέρα ευνοεί την προσοχή στις λεπτομέρειες και τη συνέπεια σε υποχρεώσεις. Στον επαγγελματικό τομέα η συγκέντρωση θα σε βοηθήσει να αποφύγεις λάθη.

Λέων

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 5ο σου για να φέρει χαρούμενη διάθεση που ενισχύει τη δημιουργικότητά σου. Θα νιώσεις έντονη επιθυμία να εκφράσεις τα συναισθήματά σου, να περάσεις ευχάριστες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα ή να ασχοληθείς με χόμπι και δημιουργικά σχέδια. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η επικοινωνία σου θα είναι ευχάριστη, γεμάτη χιούμορ και αισιοδοξία, ενώ οι ιδέες σου θα βρίσκουν άμεση ανταπόκριση από τους γύρω σου. Η ημέρα ευνοεί τη διασκέδαση, τη δημιουργικότητα, τις ρομαντικές στιγμές ενώ η χαρούμενη διάθεση θα κάνει τις σχέσεις σου πιο απολαυστικές.

Παρθένος

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 4ο σου και φέρνει έμφαση στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Θα νιώσεις μεγαλύτερη ανάγκη για ηρεμία, αποκατάσταση της ισορροπίας και φροντίδα των οικείων σου, ενώ μπορεί να αφιερώσεις χρόνο σε οικιακές δουλειές ή βελτιώσεις στο χώρο σου. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η επικοινωνία στο σπίτι θα είναι ευχάριστη και θα μπορέσεις να λύσεις παρεξηγήσεις ή να συνεννοηθείς καλύτερα με τα μέλη της οικογένειάς σου. Η ημέρα ευνοεί την ανασκόπηση και την οργάνωση, ενώ η διάθεση σου θα είναι πιο στοχαστική.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 3ο σου, φέρνοντας έμφαση στην επικοινωνία, τις επαφές και τις καθημερινές μετακινήσεις σου. Θα νιώσεις έντονη περιέργεια, διάθεση για συζητήσεις και κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ μπορεί να σου δοθούν ευκαιρίες για μάθηση ή ανταλλαγή ιδεών. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η επικοινωνία σου θα είναι ζωντανή και εκφραστική, ιδανική για συζητήσεις, συναντήσεις και μικρά ταξίδια. Η ημέρα ευνοεί την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και την κοινωνική δικτύωση, ενώ θα έχεις ενέργεια να οργανώσεις το πρόγραμμά σου αποτελεσματικά.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 2ο σου, για να τονίσει οικονομικά θέματα, προσωπικές αξίες και ανάγκες ασφάλειας. Θα νιώσεις έντονη διάθεση να οργανώσεις τα οικονομικά σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να ελέγξεις έξοδα και εισοδήματα. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, οι σκέψεις σου θα είναι πρακτικές, ενώ μπορεί να προκύψουν ιδέες για βελτίωση των οικονομικών σου. Η ημέρα ευνοεί κινήσεις σε οικονομικές αποφάσεις και την αξιολόγηση προτεραιοτήτων. Η ημέρα ενισχύει την αυτοεκτίμηση και τη συνειδητοποίηση των πραγμάτων που πραγματικά αξίζουν για εσένα.

Τοξότης

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 1ο σου, φέρνοντας έμφαση στον εαυτό σου, την αυτοέκφραση και την προσωπική σου προβολή. Θα νιώσεις έντονη διάθεση να προβληθείς, να επικοινωνήσεις τη γνώμη σου και να δείξεις τον χαρακτήρα σου σε κοινωνικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η σκέψη και η επικοινωνία σου θα είναι ευέλικτες, ενώ θα έχεις ευκαιρίες για γνωριμίες ή να εκφράσεις τις ιδέες σου. Η ημέρα ευνοεί την προσωπική ανάπτυξη, την ανάληψη πρωτοβουλιών και μπορεί να σου φέρει απροσδόκητες ευκαιρίες που θα αναζωογονήσουν τη διάθεσή σου.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 12ο σου και νιώθεις την ανάγκη να απομονωθείς και να επεξεργαστείς συναισθήματα και παρασκηνιακές κινήσεις που σε έχουν προβληματίσει. Θα νιώσεις την ανάγκη να πάρεις αποστάσεις, να επαναφορτίσεις τις μπαταρίες σου και να αναλογιστείς όσα συμβαίνουν γύρω σου. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, οι σκέψεις σου θα είναι εσωστρεφείς και αναλυτικές, ιδανικές για προβληματισμό, ανασκόπηση ή πνευματικές αναζητήσεις. Η ημέρα ευνοεί την αποφυγή εντάσεων, την αυτοφροντίδα και την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που έχουν αναβληθεί.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 11ο σου, φέρνοντας έμφαση στις φιλίες, τις κοινωνικές επαφές και τα ομαδικά σχέδια. Θα νιώσεις την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά με φίλους/ες, να συμμετάσχεις σε ομαδικές δραστηριότητες ή να μοιραστείς ιδέες και στόχους. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η επικοινωνία σου θα είναι ευχάριστη και εκφραστική, ιδανική για συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων. Η ημέρα ευνοεί την κοινωνικοποίηση, τις επαφές και την ανταλλαγή γνώσεων. Γενικότερα η μέρα μπορεί να ανοίξει δρόμους για νέες γνωριμίες ή κοινές προσπάθειες που θα ενισχύσουν το μέλλον σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη περνά στον Τοξότη στον 10ο σου, για να στρέψεις την προσοχή σου στην καριέρα, τις φιλοδοξίες και την κοινωνική σου προβολή. Θα νιώσεις έντονη διάθεση να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να βελτιώσεις την εικόνα σου. Με τη σύνοδο της Σελήνης με τον Ερμή, η επικοινωνία και η σκέψη σου θα είναι αποτελεσματικές, ιδανικές για συζητήσεις, παρουσιάσεις ή σημαντικές αποφάσεις. Η ημέρα ευνοεί την προβολή των ικανοτήτων σου, την οργάνωση και την επαγγελματική σου ανάπτυξη. Μην διστάσεις να αναδείξεις τα ταλέντα και τις δυνατότητές σου με θάρρος και αποφασιστικότητα.