Ο Πτωχός σε δομές και υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας

Δομές και υπηρεσίες στην ΠΕ Κορινθίας επισκέφθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ανταλλάσσοντας ευχές για το νέο έτος και συνομιλώντας με εργαζόμενους και ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και στο Ευθύμιο Κέντρο Κορίνθου, ο περιφερειάρχης συζήτησε με το προσωπικό και τη διοίκηση για τις ανάγκες και τους προβληματισμούς των δομών, ενώ αντάλλαξε ευχές και συμβολικά δώρα με τα παιδιά και τους εργαζόμενους.

Ακολούθησε εορταστική συνάντηση με το προσωπικό της ΠΕ Κορινθίας, όπου ο Δημήτρης Πτωχός ευχήθηκε καλή χρονιά και αναφέρθηκε στον ρόλο των εργαζομένων στη λειτουργία και το έργο της Περιφέρειας.

Στις επισκέψεις συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σπύρος Ζαχαριάς, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρυσός Μέλλος, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Σωτήρης Μουρικής και ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μάρκος Λέγγας.