Ο Πτωχός για τον αναπτυξιακό ρόλο των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στον ρόλο της επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. «Οι επιχειρηματίες είναι αυτοί που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον που όλοι θέλουμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, σταθερό θεσμικό πλαίσιο και προβλέψιμους κανόνες λειτουργίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου που διαμορφώνουν πιο ασφαλές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών ανέφερε την ολοκλήρωση κρίσιμων χωροταξικών και πολεοδομικών εργαλείων, την ψηφιακή μετάβαση και την ανάπτυξη δικτύων καινοτομίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς φορείς. Όπως σημείωσε, μέσω αυτών των δράσεων έχουν ήδη ενισχυθεί εκατοντάδες επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Πτωχός στάθηκε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι τα προγράμματα που ενεργοποιήθηκαν παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, με τις αιτήσεις να υπερβαίνουν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την κυβέρνηση για την αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να στηριχθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Παράλληλα, προετοιμάζεται νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για πολύ μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλότερους προϋπολογισμούς, ενώ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες με τραπεζικούς και θεσμικούς φορείς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Κλείνοντας, ο περιφερειάρχης έθεσε το τρίπτυχο της αναπτυξιακής φιλοσοφίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου: μια επιχειρηματικότητα οικονομικά βιώσιμη, περιβαλλοντικά υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη.

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας υπό τον πρόεδρό του Παναγιώτη Λουζιώτη, παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη, ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, ο δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, ο μητροπολίτης Κορινθίων Παύλος, ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, οι αντιπεριφερειάρχες Αναστάσιος Γκιολής, Αθηνά Κόρκα, Χρυσοβαλάντης Μέλλος και Σωτήρης Μουρίκης, ο υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας Μάρκος Λέγγας και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Χασικίδης.