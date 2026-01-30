Πελοπόννησος: Παρέμβαση Νικολακέα σε εκδήλωση για «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και έξυπνες πόλεις

Την ψηφιακή διασύνδεση ως βάση λειτουργίας των ΟΤΑ τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περικλής Νικολακέας κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και τις έξυπνες πόλεις.

Στην παρέμβασή του, ο αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση στους δήμους αποτελεί ζήτημα διοίκησης, οργάνωσης και σεβασμού προς τον πολίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αποτελεί την εθνική ψηφιακή ραχοκοκαλιά για την ανάπτυξη κοινών υπηρεσιών και εφαρμογών, εξασφαλίζοντας ίσες δυνατότητες για όλους τους δήμους, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη γεωγραφική τους θέση.

Ο Περικλής Νικολακέας υπογράμμισε ότι η έννοια των Smart Cities απαιτεί ασφαλείς και αξιόπιστες υποδομές, ενώ επισήμανε τον ρόλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως υποστηρικτή των δήμων στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Όπως αναφέρεται, στόχος είναι η ψηφιακή υποδομή να μετατρέπεται σε μετρήσιμες υπηρεσίες, με ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεσματικότερη εργασία των υπαλλήλων και βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας.

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, αποτελεί την αφετηρία για ένα Δημόσιο πιο σύγχρονο και λειτουργικό, κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας.