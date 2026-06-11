Οι «έξυπνες» εφαρμογές «τρώνε» έξυπνα το χρήμα

«Έξυπνες» διαβάσεις πεζών, «έξυπνα» παγκάκια, «έξυπνα» δέντρα, «έξυπνοι» ψηφιακοί οδηγοί και «έξυπνες» πινακίδες είναι μερικά από τα «έξυπνα» εργαλεία που απορροφούν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, χωρίς όμως να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στους πολίτες.

Οι δήμοι έχουν γεμίσει με «έξυπνες» παρεμβάσεις που, όπως φαίνεται, το μόνο «έξυπνο» που προσφέρουν είναι το να κινείται το χρήμα στο όνομα της δημιουργίας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και «έξυπνων» πόλεων. Σε μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story –από το οποίο έχουν αποκαλυφθεί μεγάλα σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια– που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο δημοπρατήθηκαν και ανατέθηκαν σε μια σειρά δήμων, μεταξύ των οποίων και αυτός της Καλαμάτας, οι ψηφιακοί οδηγοί “City Mobile”.

Η έρευνα δείχνει ότι μιλάμε για παροχή ψηφιακών εργαλείων από περιορισμένο αριθμό εταιρειών, σχεδόν με φωτογραφικό τρόπο. Το αν αυτό είναι νόμιμο, αν τα «έργα» στοιχίζουν πολλά ή λίγα και πώς αυτά κοστολογούνται, δύσκολα μπορεί να στοιχειοθετηθεί. Κάτι μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι είναι και ηθικό. Αυτό όμως που φαίνεται ότι είναι προβληματικό, είναι η χρησιμότητα αυτών των εφαρμογών. Όταν υπάρχουν διεθνείς πλατφόρμες αξιολόγησης και τουριστικής πληροφόρησης, ποια είναι η χρησιμότητα μιας παρόμοιας πλατφόρμας στα στενά όρια ενός δήμου; Οι χρήστες που έχουν εξοικειωθεί με τις διεθνείς πλατφόρμες, θα ψάξουν την πλατφόρμα του δήμου; Και άντε και το έκαναν, τι παραπάνω έχει να τους προσφέρει και σε τι τους βοηθά; Το σημαντικότερο, πόσοι εν τέλει τη χρησιμοποιούν στην Καλαμάτα και τι ακριβώς προσέφερε στην τοπική οικονομία η συγκεκριμένη δαπάνη; Απαντήσεις προφανώς και δεν πρόκειται να υπάρξουν, γιατί είναι ολοφάνερο ότι το αποτύπωμα τους είναι από μηδαμινό έως ελάχιστο. Όπως και τα υπόλοιπα «έξυπνα», σε μερικά χρόνια θα έχουν απολύτως απαξιωθεί.

Δεν ξέρουμε σε πόσα χρόνια οι «έξυπνες» διαβάσεις θα έχουν καλυφθεί με πίσσα και πόσα παγκάκια θα έχουν απομείνει, αλλά δύσκολα θα βγάλουν τα λεφτά τους. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει δεν είναι αποκλειστικά των δημοτικών αρχών, αυτές, κατά βάση, ακολουθούν τον χορό που έχουν στήσει άλλοι. Έχουν βέβαια την ευθύνη της συμμετοχής τους, αλλά διαθέτουν και το ελαφρυντικό ότι προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα. Από τη στιγμή που αυτά χρηματοδοτούν «έξυπνες» σαχλαμάρες, σπεύδουν να τις προμηθευτούν.

Αν ποτέ γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος και ζητηθεί ένας πραγματικός απολογισμός όλων αυτών των δράσεων, θα πέσουν πολλοί από τα «έξυπνα» σύννεφα της αφέλειάς τους.

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