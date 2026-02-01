Ο Τατούλης για τον νέο εκλογικό νόμο

Απολύτως αντιδημοκρατικό χαρακτήρισε το νέο εκλογικό νόμο ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Πέτρος Τατούλης, κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση και περιορίζει την ουσιαστική εκπροσώπηση των πολιτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης “Νέα Πελοπόννησος” “ο κ. Τατούλης τόνισε ότι μόνο με την εφαρμογή της απλής αναλογικής μπορεί να διασφαλιστεί η πραγματική δημοκρατική λειτουργία και η αναλογική αποτύπωση της ψήφου των πολιτών. Μία τέτοια επιλογή θα συνιστούσε ουσιαστική και πραγματική μεταρρύθμιση για την Αυτοδιοίκηση.

Ο πρ. Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για την οικονομική αυτοτέλεια και τη θεσμική θωράκιση των Αιρετών Περιφερειών. Αντιθέτως, διαμορφώνει συνθήκες μέσα στις οποίες οι Περιφέρειες και Δήμοι εξαρτώνται άμεσα από την εκάστοτε Κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση τους, με αποτέλεσμα η Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί ως «μακρύ χέρι» της κεντρικής διοίκησης και όχι ως ανεξάρτητος θεσμικός πυλώνας!

Ο κ. Πέτρος Τατούλης υπενθύμισε επίσης ότι ήταν ο πρώτος Περιφερειάρχης που έθεσε με σαφήνεια το ζήτημα της Περιφερειακής Διακυβέρνησης, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) από το 2017 μέχρι σήμερα. Η ανάγκη μετάβασης σε ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης με ισχυρές αρμοδιότητες και ουσιαστική συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιβολής Περιφερειακού τέλους ανάπτυξης, το οποίο θα επιβαρύνει τους πολίτες, ξεκαθάρισε ότι η παράταξη της «Νέας Πελοποννήσου» στέκεται δυναμικά απέναντι σε αυτή τη λογική. Η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων αποτελεί θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας και δεν μπορεί να μετακυλίεται οικονομικά στους πολίτες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η έλλειψη του νομικού πλαισίου που θα διέπει τους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τα νομικά πρόσωπα των Περιφερειών.

Οφείλουμε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε δυναμικά μία Αυτοδιοίκηση δημοκρατική, οικονομικά αυτοδύναμη και θεσμικά ισχυρή, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς εξαρτήσεις και κομματικά βαρίδια”.