Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε έκθεση τουρισμού στο Μόναχο

Η f.re.e Munich αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση leisure και travel στη Γερμανία, με σταθερή παρουσία από το 1970. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, το 2025 ξεπέρασε τους 120.000 επισκέπτες, με έμφαση στον outdoor και active τουρισμό, στις δραστηριότητες φύσης και περιπέτειας και στα ταξίδια εμπειρίας.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας εντάσσεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη στρατηγική εξωστρέφειας και απευθείας προβολής στην αγορά της Γερμανίας, μία από τις βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού για την Πελοπόννησο, με στόχο την ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την άμεση επαφή με το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας αναφέρει ότι «η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη f.re.e Munich αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή», επισημαίνοντας ότι η γερμανική αγορά παραμένει από τις ισχυρότερες για τον προορισμό, ενώ η συγκεκριμένη έκθεση ευθυγραμμίζεται με τη στόχευση στην προώθηση των outdoor και εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Η Περιφέρεια καλεί τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς και παρόχους outdoor δραστηριοτήτων να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 μέσω της πλατφόρμας my.visitpeloponnese.com, επιλέγοντας φυσική παρουσία στο περίπτερο ή αποστολή έντυπου υλικού.

Για όσους επιλέξουν αποστολή υλικού, θα γίνουν δεκτά αποκλειστικά έντυπα στη γερμανική γλώσσα, κατόπιν επικοινωνίας με το Visit Peloponnese για τεχνικές προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα.

Για πληροφορίες: Visit Peloponnese / Περιφέρεια Πελοποννήσου, τηλ. 27313 63250, 27213 61523, 27213 61539, email im.kokkonou@lakonia.gr και mkokkonou@visitpeloponnese.com.