Επερώτηση Νικολάκου για την παράκαμψη Λαγκαδίων

Σύμφωνα με την επερώτηση, την περίοδο 2020–2022 η περιφερειακή αρχή δήλωνε ότι υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη και ότι το έργο είναι ώριμο για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζεται μάλιστα δημόσια δήλωση του Σεπτεμβρίου 2020 ότι το έργο είναι «υπερώριμο» και θα ξεκινούσε έως το 2022.

Όπως αναφέρει, τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους υπήρξε νέα εξαγγελία για ένταξη στο ΕΣΠΑ, μετά από συνάντηση του τότε περιφερειάρχη με τον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την επερώτηση, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη, ενώ το πρόβλημα των κατολισθήσεων επιδεινώνεται.

Η κ. Νικολάκου επικαλείται πρόσφατες δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, σύμφωνα με τις οποίες εξετάζεται νέα μελέτη μικρότερης κλίμακας και διαφορετικής χάραξης, γεγονός που, όπως σημειώνει, θέτει υπό αμφισβήτηση τις προηγούμενες δεσμεύσεις.

Με βάση τα παραπάνω, ζητά απαντήσεις για την τύχη της αρχικής μελέτης, τους λόγους μη ένταξης του έργου, την αλλαγή σχεδιασμού και τη μείωση της χρηματοδότησης μετά την κατολίσθηση του 2025, από 3.000.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ.