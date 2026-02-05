Σύσκεψη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Σύσκεψη για τη συνέχιση του συγκοινωνιακού έργου της Καλαμάτας από το Αστικό ΚΤΕΛ πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Θανάσης Πατικόπουλος, ο αντιπρόεδρος Χρήστος Μουστρούχος, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Καλαμάτας, της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Μεσσηνίας και της Νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται, από τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας, που αφορούν κυρίως τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον αριθμό του στόλου, ώστε να είναι δυνατή η ανάθεση του συγκοινωνιακού έργου στο Αστικό ΚΤΕΛ από το αρμόδιο Υπουργείο. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, αποφασίστηκε να διαβιβαστεί σχετική εισήγηση προς το Υπουργείο Μεταφορών.