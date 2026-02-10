Κριτική Τατούλη στην περιφερειακή αρχή

Οξεία κριτική στην περιφερειακή αρχή και στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό ασκεί η Νέα Πελοπόννησος του Πέτρου Τατούλη, με αιχμές για τον τρόπο άσκησης πολιτικής και τις επιλογές της διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράταξη χαρακτηρίζει πολιτικά αδιανόητη και προκλητική την παρουσία του περιφερειάρχη και συνεργατών του σε κομματικές εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που, όπως αναφέρει, η Πελοπόννησος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Γίνεται αναφορά σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που αποτυπώνουν, κατά την ανακοίνωση, αναπτυξιακό τέλμα, στις δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην έλλειψη υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας, στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και στις ελλείψεις στον χώρο της υγείας.

Η Νέα Πελοπόννησος υποστηρίζει ότι ο περιφερειάρχης απουσιάζει από την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, ενώ επιλέγει τη συμμετοχή σε κομματικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη. Παράλληλα, στην ανακοίνωση ασκείται συνολική κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακές πρακτικές και αποξένωση από τις ανάγκες της κοινωνίας.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε πρόσφατη δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ο περιφερειάρχης κατατάσσεται χαμηλά στην αξιολόγηση των περιφερειαρχών, με την παράταξη να σημειώνει ότι το κόστος των πολιτικών επιλογών επιβαρύνει τους πολίτες της Πελοποννήσου.