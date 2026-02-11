Συνάντηση Πτωχού με το προεδρείο της ΠΟΕΕ: Πρόγραμμα στήριξης μικρών εμπορικών επιχειρήσεων

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Χρήστος Μουρίκης. Από την πλευρά της ΠΟΕΕ παρόντες ήταν ο πρόεδρος Βασίλης Παγώνης, ο αντιπρόεδρος Κώστας Μαρκόπουλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεωνιδίου Αντώνης Καττής και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης Παναγιώτης Πιτερός.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε η κατάσταση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Πελοπόννησο, με έμφαση στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την ΠΟΕΕ, διέρχονται περίοδο παρατεταμένης κρίσης και παραμένουν εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στήριξης.

Η ΠΟΕΕ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για την προκήρυξη περιφερειακού προγράμματος ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής τους οργάνωσης.

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις ανάγκες των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός σχετικού προγράμματος, στο οποίο θα ληφθούν υπόψη και οι προτάσεις της ΠΟΕΕ. Παράλληλα ανέφερε ότι σύντομα οι εμπορικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου θα έχουν στη διάθεσή τους εργαλείο στήριξης και ανάπτυξης.

Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με το νέο πρόγραμμα, αλλά και για τη διεύρυνση των δράσεων στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.