Επιτροπή ελέγχου ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα

Την συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Π.Ε. Μεσσηνίας για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα σε Δήμους της Μεσσηνίας, από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 5 Φεβρουαρίου, ενέκρινε με αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχης του νομού Στάθης Αναστασόπουλος.

Ειδικότερα, τέτοιες επιτροπές από υπηρεσιακά στελέχη συγκροτήθηκαν για τη διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από: α) Την πλημμύρα της 5ης Φεβρουαρίου στις Δημοτικές Ενότητες Κυπαρισσίας, Αετού, Τριπύλης, Αυλώνος, Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας. β) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που συνέβησαν στις 1-2-2026 στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας και

συγκεκριμένα: Στις Δημοτικές Κοινότητες Άμφειας και Πολιανής της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας. Στις Δημοτικές Κοινότητες Καλαμάτας, Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά και Καρβελίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας. Της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών. γ) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που συνέβησαν από 30-1-2026 έως 1-02-2026 στην περιοχή του Δήμου Μεσσήνης και συγκεκριμένα: Στις Δημοτικές Κοινότητες Καρποφόρας, Κόκκινου, Πανιπερίου και Πεταλιδίου της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου. Στις Δημοτικές Κοινότητες Κεφαλινού και Ρευματιάς της Δημοτικής Ενότητας Ιθώμης. Στη Δημοτική Κοινότητα Λευκοχώρας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης και στη Δημοτική Κοινότητα Αμφιθέας της Δημοτικής Ενότητας Ανδρούσας. δ) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που συνέβησαν από 04-02- 2026 έως 05-02-2026 στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας και συγκεκριμένα: Στις Δημοτικές Κοινότητες Αγριλόβουνου, Άνω Μέλπειας, Δασοχωρίου, Διαβολιτσίου, Καρνασίου, Κάτω Μέλπειας, Μαντζαρίου και Κωνσταντίνων της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας. Στις Δημοτικές Κοινότητες Ζευγολατιού, Καλλιρρόης και Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Μελιγαλά. Στις Δημοτικές Κοινότητες Σιάμου, Καλυβίων και Κατσαρού της Δημοτικής Ενότητας Οιχαλίας. Στις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικού, Δωρίου, Κόκλα, Μάλθης, Χρυσοχωρίου και Κούβελα της Δημοτικής Ενότητας Δωρίου. ε) Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, ) που συνέβησαν από 1 έως 2 Φεβρουαρίου 2026 στον Δήμο Δυτικής

Μάνης και συγκεκριμένα: Στις Δημοτικές Κοινότητες Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσας, Νομιτσή, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου. Στη Δημοτική Κοινότητα Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Αβίας.

Έργο των επιτροπών θα είναι: Να μεταβούν εντός 3 εργάσιμων ημερών και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε άμεσο οπτικό έλεγχο των υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας

της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Η εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. Η σύνταξη Δελτίου Αυτοψίας στο οποίο καταγράφονται οι ζημιές που εντοπίστηκαν. Η υποβολή του ως άνω δελτίου στον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας.