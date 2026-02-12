Ο Μάκαρης για τις κατολισθήσεις σε Ισαρη και Βάστα

Πλήρως αποκλεισμένα από τις 31 Ιανουαρίου 2026 παραμένουν τα χωριά Ίσαρη και Βάστα, σύμφωνα με παρέμβαση που έκανε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Η κατολίσθηση που σημειώθηκε προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στον οδικό άξονα σύνδεσης με τη Μεγαλόπολη, διακόπτοντας παράλληλα την πρόσβαση στο εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας, έναν από τους πιο επισκέψιμους θρησκευτικούς προορισμούς της χώρας.

Όπως επισημαίνει ο Μανώλης Μάκαρης, οι κάτοικοι αναγκάζονται εδώ και δώδεκα ημέρες να διανύουν εκατοντάδες χιλιόμετρα παράκαμψης για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα. Παρά το γεγονός ότι έχει εντοπιστεί σημείο για τη δημιουργία προσωρινής παράκαμψης, καμία λύση δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου να εμφανίζονται εγκλωβισμένες σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η παρέμβαση τονίζει την έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος και επίσημης ενημέρωσης, γεγονός που έχει οδηγήσει τους κατοίκους σε απόγνωση. Ήδη προχωρούν σε συλλογή υπογραφών, ζητώντας από τον Δήμο Μεγαλόπολης να παρέμβει με δικά του μέσα για να δοθεί έστω μια πρόχειρη λύση, τη στιγμή που η Περιφέρεια καθυστερεί να κινηθεί ουσιαστικά.

Ο Μανώλης Μάκαρης καλεί την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προχωρήσει άμεσα στην προσωρινή αποκατάσταση της πρόσβασης και να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική επισκευή του δρόμου. Υπογραμμίζει ότι η απομόνωση κατοικημένων περιοχών δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ζήτημα ασφάλειας και αξιοπρέπειας για τους πολίτες της Αρκαδίας που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.