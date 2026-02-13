Συλλυπητήριο μήνυμα Πτωχού για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα

Αναλυτικά το μήνυμα "Με θλίψη πληροφορήθηκα σήμερα την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργού. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τη δημόσια ζωή, εκπροσωπώντας επί σειρά ετών την Κορινθία και αναλαμβάνοντας κρίσιμα χαρτοφυλάκια ευθύνης. Με σεμνότητα και θεσμικό σεβασμό, άφησε το αποτύπωμά του τόσο στην πολιτική του διαδρομή όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»