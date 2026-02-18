Ανάδοχος για το Βασιλίτσι – Φοινικούντα

Αναδείχθηκε επίσης προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση της 13Α επαρχιακής οδού, τμήμα Βασιλίτσι – Φοινικούντα» προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ενώ ορίστηκε οριστικός ανάδοχος για τον «Ηλεκτροφωτισμό της υπ’ αριθμ. 8 επαρχιακής οδού, τμήμα Πορτοχέλι – Κόστα» προϋπολογισμού 550.000 ευρώ.

Αναλυτικά εγκρίθηκε πίστωση 300.000 ευρώ για τις εργασίες άμεσης αποκατάστασης και την κατασκευή προσωρινής παράκαμψης στην περιοχή Ίσαρη . Η παρέμβαση στοχεύει στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς Ίσαρη, Βάστα και Αγία Θεοδώρα μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία.

Στο ίδιο πλαίσιο εγκρίθηκε η διακήρυξη και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη «Συντήρηση της επαρχιακής οδού 19Α από τον ισόπεδο κόμβο Πουλακίδας προς τον ισόπεδο κόμβο Προσύμνης», προϋπολογισμού 730.000 ευρώ από πιστώσεις ΚΑΠ 2026, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.