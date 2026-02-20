Πτωχός: “Η περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει σαφείς ρόλους”

Στον εθνικό διάλογο για τον σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας μετά το 2027 συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα.

Κατά την παρέμβασή του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτει σαφείς ρόλους, εμπιστοσύνη και πραγματική συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. Όπως ανέφερε, οι περιφέρειες δεν μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά ως φορείς υλοποίησης, αλλά οφείλουν να έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των πολιτικών που καθορίζουν το μέλλον τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαμόρφωση προσαρμοσμένων προγραμμάτων, που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις διαρθρωτικές αδυναμίες κάθε περιοχής, σημειώνοντας ότι «κάθε περιφέρεια διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες και ανάγκες».

Παράλληλα, ανέδειξε ως κρίσιμο παράγοντα τη συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων της επόμενης προγραμματικής περιόδου, τονίζοντας ότι απαιτείται ολιστική προσέγγιση και συντονισμός μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εθνικών πόρων και περιφερειακών πρωτοβουλιών, ώστε να μεγιστοποιηθεί το αναπτυξιακό αποτύπωμα και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στη διαβούλευση με τον ΟΟΣΑ εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.