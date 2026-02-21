Μεγαλόπολη: Θετική εξέλιξη για το Πάρκο Φιλοξενίας Παιδιών στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας

Την ένταξη του Πάρκου Φιλοξενίας Παιδιών στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας στη Μεγαλόπολη στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπογράμμισε χθες σε δηλώσεις του στην Καλαμάτα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο για την ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και αναφέροντας ότι η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων είναι βασική προτεραιότητα της Περιφέρειας, ο περιφερειάρχης δήλωσε:

“Αντίστοιχα τέτοιες πρωτοβουλίες για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας, έχουμε ενεργοποιήσει αρκετές σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με κορυφαίο το Πάρκο Φιλοξενίας Παιδιών στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας στη Μεγαλόπολη, μία διεκδίκηση που κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου τους τελευταίους 12 μήνες. Καταφέραμε να το εντάξουμε να ενεργοποιήσουμε πρώτα απ’ όλα τον πυλώνα 3 του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για πρώτη φορά στην Περιφέρειά μας και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους έργα. Νομίζω ότι και αυτό θα μπορέσει πολύ γρήγορα να μπει σε μία φάση υλοποίησης”.