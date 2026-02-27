Ελπιδοφόρο ξεκίνημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου

Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου χθες Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Τρίπολη, εγκαινιάζοντας τη νέα διετή περίοδο λειτουργίας του θεσμού.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Παρόντες ήταν ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μανώλης Σκαντζός, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού Γιάννης Μαντζούνης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο περιφερειακός επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Νικόλαος Χριστόπουλος και ο επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης Ιωάννης Σόλαρης.

Κατά τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε η εκλογή του προεδρείου για τη διετία 2025–2026. Πρόεδρος εξελέγη η Ευγενία Πυλιώτη από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, μαθήτρια Β’ τάξης. Α’ αντιπρόεδρος η Ευθυμία Αρώνη από το ΓΕΛ Κρανιδίου, μαθήτρια Β’ τάξης. Β’ αντιπρόεδρος η Ελεονώρα Μπαρέλου από το 3ο ΓΕΛ Σπάρτης, μαθήτρια Β’ τάξης. Α’ γραμματέας η Μιράντα Τρουπή από το 4ο ΓΕΛ Τρίπολης, μαθήτρια Β’ τάξης. Β’ γραμματέας η Μαρία-Ελισσάβετ Στρατουδάκη από το 2ο ΓΕΛ Κορίνθου, μαθήτρια Β’ τάξης.

Το νέο Συμβούλιο συγκροτείται από τους ακόλουθους μαθητές και μαθήτριες, όπως προκύπτει από την απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας:

Ευθυμία Αρώνη, ΓΕΛ Κρανιδίου, Β’ τάξη, Αναστασία Παζίου, 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου, Α’ τάξη, Χριστίνα-Ελένη Ηλιοπούλου, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου, Α’ τάξη, Σοφία-Ιωάννα Καλαματιανού, ΓΕΛ Λυγουριού, Α’ τάξη, Άννα Μούγιου, 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου, Α’ τάξη, Βασιλική Προυντζού, 1ο ΓΕΛ Ναυπλίου, Β’ τάξη, Θεοδώρα Ακριώτη, ΓΕΛ Κρανιδίου, Α’ τάξη, Ελένη Κατσα, 2ο ΓΕΛ Άργους, Α’ τάξη.

Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας:

Μιράντα Τρουπή, 4ο ΓΕΛ Τρίπολης, Β’ τάξη, Ραφαηλία-Σταυρούλα Βουνάση, 2ο ΓΕΛ Τρίπολης, Α’ τάξη, Παναγιώτα Χριστοδουλοπούλου, 3ο ΓΕΛ Τρίπολης, Α’ τάξη, Χρήστος Καρδαράς, 2ο ΓΕΛ Τρίπολης, Α’ τάξη, Αθηνά Ασβού, 4ο ΓΕΛ Τρίπολης, Α’ τάξη, Αυγέρης Αυγέρης, ΓΕΛ Άστρους, Α’ τάξη.

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας:

Αννέτα-Ιωάννα Αντωνίου, 2ο ΓΕΛ Κιάτου, Β’ τάξη, Ελισαμπέτα Σαντούσι, ΓΕΛ Βραχατίου, Β’ τάξη, Στυλιανή Ταμπουκού, 4ο ΓΕΛ Κορίνθου, Β’ τάξη, Κορίνα Μπούντρου, 1ο ΓΕΛ Κιάτου, Β’ τάξη, Μαρία Γεωργά, ΓΕΛ Βραχατίου, Β’ τάξη, Αθανάσιος Γαλάνης, ΓΕΛ Χιλιομοδίου, Α’ τάξη, Ηλιάνα-Νικολία Γλάστρα, 1ο ΓΕΛ Κιάτου, Β’ τάξη, Δημήτριος Μακρής, 2ο ΓΕΛ Κορίνθου, Α’ τάξη, Μάριος Καψοκεφαλος, ΓΕΛ Βέλου, Β’ τάξη, Μαρία-Ελισσάβετ Στρατουδάκη, 2ο ΓΕΛ Κορίνθου, Β’ τάξη, Λυδία Δερβεντζή, ΓΕΛ Βέλου, Β’ τάξη, Παναγιώτα Τσαγρή, ΓΕΛ Ξυλοκάστρου, Α’ τάξη.

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας:

Ελένη Βουραζέλη, 2ο ΓΕΛ Σπάρτης, Β’ τάξη, Ιωάννης-Θεόδωρος Πορφύρης, 3ο ΓΕΛ Σπάρτης, Β’ τάξη, Αικατερίνη Πολυμενάκου, 1ο ΓΕΛ Σπάρτης, Α’ τάξη, Σταυρούλα-Δέσποινα Σεϊτανάκη, ΓΕΛ Γερακίου, Β’ τάξη, Ελεονώρα Μπαρέλου, 3ο ΓΕΛ Σπάρτης, Β’ τάξη, Φωτεινή Κωστιανή, 2ο ΓΕΛ Σπάρτης, Α’ τάξη, Πολυξένη Ζαχαρία, 1ο ΓΕΛ Σπάρτης, Β’ τάξη.

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας:

Ελευθερία Χάικου, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, Β’ τάξη, Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος, 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης, Β’ τάξη, Ευγενία Πυλιώτη, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Β’ τάξη, Γεωργία Κρεκουκιά, ΓΕΛ Πύλου, Α’ τάξη, Μαρία Χαρίτου, 6ο ΓΕΛ Καλαμάτας, Β’ τάξη, Δήμητρα Ρεμπέλου, ΓΕΛ Δωρίου, Β’ τάξη, Γεώργιος-Μάριος Φιλιππόπουλος, Εκπαιδευτήρια Μπουγά, Α’ τάξη, Φωτεινή Καλδή, ΓΕΛ Πύλου, Α’ τάξη, Ελευθερία Στρατέα, 6ο ΓΕΛ Καλαμάτας, Β’ τάξη, Διονυσία-Ιωάννα Λαμπροπούλου, 1ο ΓΕΛ Μεσσήνης, Β’ τάξη, Ολυμπία Αθανασοπούλου, ΓΕΛ Αριστομένη, Β’ τάξη, Γιώργος Κουρής, Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, Α’ τάξη.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων αποτελεί θεσμό συμμετοχής των μαθητών στη δημόσια ζωή και στη διαμόρφωση προτάσεων για την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την καθημερινότητα και την ανάπτυξη της Πελοποννήσου.