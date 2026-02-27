Μάκαρης για καταψήφιση υπομνήματος για Αλαγονία

Την απόφαση της περιφερειακής αρχής Πτωχού να καταψηφίσει το υπόμνημα των κατοίκων της Αλαγονίας για τις καταστροφές από τις κατολισθήσεις καταγγέλλει η περιφερειακή παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος του Μανώλη Μάκαρη , κάνοντας λόγο για πολιτική επιλογή αποστασιοποίησης από τα προβλήματα των ορεινών κοινοτήτων του Ταϋγέτου .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Αλαγονία, στη Νέδουσα, στον Μαχαλά, στην Άνω Μεριά και στην Εθνική Οδό Καλαμάτας–Σπάρτης «θυμίζει έντονα το 2019», όταν μετά από ακραία φαινόμενα διατέθηκαν 6 εκατ. ευρώ μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εκ των οποίων 3 εκατ. στον Δήμο Καλαμάτας και 3 εκατ. στην Περιφέρεια.

Η παράταξη θέτει σειρά ερωτημάτων για τα έργα που υλοποιήθηκαν, τα σημεία όπου έγιναν παρεμβάσεις, τις μελέτες που εκπονήθηκαν, τα κονδύλια που απορροφήθηκαν και τους λόγους για τους οποίους τα ίδια σημεία εμφανίζουν εκ νέου κατολισθήσεις, καθιζήσεις και αποκοπές κυκλοφορίας. Ζητά δημόσιο, πλήρη και τεχνικά τεκμηριωμένο απολογισμό.

Σε ό,τι αφορά το υπόμνημα των κατοίκων, επισημαίνει ότι περιλάμβανε συγκεκριμένα αιτήματα, όπως οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον άξονα Καλαμάτας–Σπάρτης, συνολική τεχνική παρέμβαση στα χωριά του Ταϋγέτου, ολοκληρωμένα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, σταθεροποίηση πρανών με μόνιμες λύσεις και πλήρεις αποζημιώσεις των πληγέντων. Όπως αναφέρεται, η περιφερειακή αρχή καταψήφισε το πλαίσιο αυτό και το αντικατέστησε με γενικόλογες διατυπώσεις χωρίς χρονοδιάγραμμα, δεσμεύσεις και συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η επαναληπτικότητα των καταστροφών αναδεικνύει έλλειψη συστηματικής πρόληψης, διαρκούς τεχνικής παρακολούθησης και ολοκληρωμένου σχεδιασμού απορροής ομβρίων και αντιπλημμυρικής θωράκισης, κάνοντας λόγο για διαχείριση κρίσης χωρίς στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Πρώτα η Πελοπόννησος» δηλώνει ότι υιοθετεί πλήρως τα αιτήματα των κατοίκων και ζητά άμεση εκπόνηση επικαιροποιημένων γεωτεχνικών και υδραυλικών μελετών, ενιαίο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας για τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, αναλυτική δημοσιοποίηση όλων των δαπανών από το 2019 έως σήμερα, σαφές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότητησης και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.

«Η Πελοπόννησος δεν αντέχει άλλη εγκατάλειψη. Ο Ταΰγετος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιφερειακή υποσημείωση. Η πολιτική ευθύνη είναι συγκεκριμένη. Και η κοινωνία ζητά απαντήσεις», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης Μανώλης Μάκαρης.