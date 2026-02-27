Υπογραφές συμβάσεων για σχολεία στη Σπάρτη

Προγραμματική σύμβαση για το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο αναπληρωτής δήμαρχος Σπάρτης Δημοσθένης Κακούρος.

Το έργο, προϋπολογισμού 6.120.000 ευρώ, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027» και προβλέπει την κατασκευή 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου δυναμικότητας 150 μαθητών και 2θέσιου Νηπιαγωγείου δυναμικότητας 50 νηπίων. Το Δημοτικό θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα και θα περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, διοικητικούς και βοηθητικούς χώρους, ενώ το Νηπιαγωγείο θα διαθέτει εξοπλισμένες αίθουσες και χώρους δημιουργικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο σχεδιασμός του συγκροτήματος ακολουθεί αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής απόδοσης. Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης σχολικών υποδομών στην Πελοπόννησο, ενώ ο αναπληρωτής δήμαρχος τόνισε ότι θα καλύψει ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας της Σπάρτης.