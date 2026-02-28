Μεσσηνία: Ο απολογισμός των ζημιών από τις βροχοπτώσεις

Τα προβλήματα και τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις στη Μεσσηνία παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν στις 30 Ιανουαρίου και διήρκεσαν περίπου είκοσι ημέρες. Στην περιοχή της Τριφυλίας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου καταγράφηκε ύψος βροχής 270,3 χιλιοστά.

Ζημιές σημειώθηκαν σε υποδομές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, σε οδικό δίκτυο, ποτάμια και τεχνικά έργα, καθώς και σε κατοικίες στην Αλαγονία και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην Τριφυλία με υπερχειλίσεις ρεμάτων σε Καρτελά Κυπαρισσίας, Ξηρόκαμπο, Χρυσοχώρι, Μπλεμενιάνους και στον χείμαρρο Νέδα.

Κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε επαρχιακούς δρόμους, μεταξύ άλλων στο Σιδηρόκαστρο, στα Πλατάνια προς Φιγαλεία, στη Μουριατάδα, στο Παλαιόκαστρο προς Σελλά και κοντά στο φράγμα Χριστιανούπολης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας. Στη Δυτική Μάνη υπερχείλισε το ρέμα Δράκος στη Στούπα και σημειώθηκαν ζημιές στις μαρίνες Αγίου Νικολάου και Στούπας.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας προχώρησαν σε παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων και απομάκρυνσης φερτών υλών, ενώ τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται οι τεχνικές εκθέσεις για την εκτίμηση των ζημιών, ώστε να υποβληθούν στο Υπουργείο για χρηματοδότηση αποκαταστάσεων.