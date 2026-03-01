Aναβάθμιση της Παλαιάς Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου

Την εκπόνηση της μελέτης αναβάθμισης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου στο τμήμα Ισθμός – Κόρινθος προβλέπει η προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ Αναστάσιος Σαρδέλης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

Η μελέτη αφορά τμήμα μήκους 9,6 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων, βελτίωση σήμανσης και οδοφωτισμού και κατασκευή αναγκαίων υδραυλικών έργων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της οδικής ασφάλειας του δικτύου. Παράλληλα προβλέπεται η εξασφάλιση προσβάσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι η παρέμβαση δημιουργεί ασφαλείς και λειτουργικές συνδέσεις των επιχειρήσεων με το βασικό οδικό δίκτυο και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών στην Κορινθία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων σημείωσε ότι η μελέτη αποτελεί μέρος του προγράμματος ωρίμανσης έργων της Περιφέρειας και θα συμβάλει στην ασφαλή σύνδεση των παραδρόμων και των επιχειρήσεων με τον κεντρικό άξονα.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΑΟΤΑ ανέφερε ότι άμεσα ξεκινά η διαδικασία επιλογής μελετητή με στόχο την ολοκλήρωση πλήρους μελέτης τους επόμενους μήνες, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ενίσχυση των υποδομών και της οδικής ασφάλειας και στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.