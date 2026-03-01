Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: “Οχι” στο σχέδιο νόμου για την κάρτα καυσαερίων

Στην επιστολή, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2026 και αριθμό πρωτοκόλλου 505/Φ.1606, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας έχουν γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών από επισκευαστές αυτοκινήτων, σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου που προβλέπει ότι υπεύθυνα για την έκδοση κάρτας καυσαερίων θα είναι αποκλειστικά τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων.

Όπως αναφέρεται, με το ισχύον καθεστώς η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης γινόταν και από τα αδειοδοτημένα συνεργεία, τα οποία ταυτόχρονα προέβαιναν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλαβών, ώστε το όχημα να βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων ορίων ρύπων.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, η αφαίρεση της δυνατότητας αυτής από τα συνεργεία μεταφράζεται σε μείωση εργασιών και τζίρου για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Επισημαίνεται μάλιστα ότι εδώ και έξι μήνες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ψηφιακό Μητρώο Συνεργείων και ότι ένα ακόμη μέτρο τίθεται προς ψήφιση εις βάρος τους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στην επιστολή τονίζεται ότι, λόγω του γερασμένου στόλου οχημάτων στη χώρα, οι τακτικοί έλεγχοι για την αποφυγή ρυπογόνων αερίων κρίνονται αναγκαίοι. Ωστόσο, η αποκλειστική έκδοση κάρτας καυσαερίων από τα ΚΤΕΟ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αυξημένο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα δυσκολία εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών. Παράλληλα επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης οχήματος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επισκεφθούν συνεργείο για επισκευή και στη συνέχεια να κλείσουν νέο ραντεβού για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ, γεγονός που χαρακτηρίζεται χρονοβόρο.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου καλεί τον υπουργό να επανεξετάσει το σχέδιο νόμου και εκφράζει την προσδοκία για τροποποίησή του.