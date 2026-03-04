Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Έντονες επικρίσεις για τη μεταφορά μαθητών

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και καθημερινή ταλαιπωρία για δεκάδες μαθητές της Μεσσηνίας αναδείχθηκαν κατά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Εκπρόσωποι των γονέων περιέγραψαν με μελανά χρώματα τις ελλείψεις στο σύστημα μεταφοράς, καταγγέλλοντας επικίνδυνες πρακτικές και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες που πλήττουν ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, με την Αγγελική Ταυλαρίου και τη Στέλλα Χρηστέα, μέλη της διοίκησης της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας, να απαιτούν άμεσες λύσεις. Οι γονείς κατήγγειλαν ότι η ασφάλεια των παιδιών θυσιάζεται στον βωμό του κόστους, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

Επικίνδυνες μετακινήσεις: Μικροί μαθητές μεταφέρονται ανά τετράδες σε ταξί, με αποτέλεσμα κάποιοι να κάθονται στο μπροστινό κάθισμα παρά τη σχετική απαγόρευση.

Προσβασιμότητα: Παιδιά αναγκάζονται να διανύουν πεζή έως και 2,5 χιλιόμετρα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας χωρίς πεζοδρόμια για να προσεγγίσουν στάσεις λεωφορείων.

Ειδική Αγωγή: Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (9 από τους 16) αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταφοράς, ενώ παρατηρείται έλλειψη αναγκαίων συνοδών.

Συντονισμός δρομολογίων: Λόγω κακού σχεδιασμού, παιδιά με ειδικές ανάγκες υποχρεώνονται σε αναμονή μέχρι να σχολασούν μαθητές άλλων σχολείων για να ξεκινήσει η επιστροφή τους.

Εξάντληση: Μαθητές του 22ου Δημοτικού και του Μουσικού Σχολείου ξεκινούν από τα σπίτια τους στις 7.20 π.μ. και επιστρέφουν στις 4.30 μ.μ., γεγονός που καθιστά αδύνατη την απόδοσή τους στα μαθήματα.

Επιπλέον, καταγγέλθηκε η περικοπή του «μηδενικού εισιτηρίου» σε δέκα μαθητές του ΕΠΑΛ, με την περιφερειακή αρχή να τους ωθεί σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για λόγους χιλιομετρικής απόστασης, αγνοώντας τις εκπαιδευτικές τους επιλογές.

Το θέμα εισήχθη προς συζήτηση από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου, Νίκο Κουτουμάνο. Οι Σύλλογοι Γονέων-Κηδεμόνων προχωρούν σε σύσκεψη στην Καλαμάτα την προσεχή Τετάρτη, διεκδικώντας δωρεάν και ασφαλή μεταφορά για όλους τους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.