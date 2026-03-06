Δημιουργία Χάρτη Απινιδωτών και εκπαίδευση πολιτών στην Πελοπόννησο - Βήμα για πρόληψη και ενίσχυση της δημόσιας υγείας

Μνημόνιο συνεργασίας για την πρόληψη και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας υπέγραψαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές” την Πέμπτη 5 Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Η συνεργασία αφορά τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προβλέπεται η πλήρης χαρτογράφηση και καταγραφή των διαθέσιμων απινιδωτών (AED), καθώς και δράσεις εκπαίδευσης πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση απινιδωτή. Στόχος είναι η δημιουργία οργανωμένου δικτύου άμεσης ανταπόκρισης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Κατά την τελετή ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος σημείωσε ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου απινιδωτών στην Πελοπόννησο και στην εκπαίδευση των πολιτών για άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμα περιστατικά.

Από την πλευρά της οργάνωσης ο πρόεδρος και ιδρυτής της “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές” Αναστάσης Στεφανάκης παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και στην ενεργοποίηση της κοινωνίας σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Τεχνική παρουσίαση για την ανάπτυξη του Χάρτη Απινιδωτών και τη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής έκανε ο διευθυντής εκπαίδευσης BLS Φώτης Μπερδέκλης.

Στην τελετή παρέστησαν η γενική διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Κανέλλα Καράμπελα, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Σωτήρης Καμαρινόπουλος, ο δήμαρχος Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρίπολης ιατρός Κλειώ Κορώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας Βασίλης Ψυχογυιός.