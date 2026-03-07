Ο Δ. Πτωχός στο ETVA Vipe Studio στην Τρίπολη: “Ανάγκη επενδύσεων και ανάπτυξης της βιομηχανίας”

Την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της Πελοποννήσου μέσα από επενδύσεις και ανάπτυξη της βιομηχανίας επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο ETVA Vipe Studio στη Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Ηλίας Παλιαλέξης και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Γιώργος Αλοίμονος.

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και για την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως το δημογραφικό ζήτημα. Όπως ανέφερε στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία και ένταση γνώσης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η στρατηγική της Περιφέρειας επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου που θα συνδέει τη βιομηχανία και τη μεταποίηση με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποδομές που διευκολύνουν την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων. Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η ύπαρξη οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικής δραστηριότητας και σαφούς χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα προωθούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος όπως η επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων.

Όπως ανέφερε η αρμοδιότητα γνωμοδότησης για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις έχει μεταφερθεί σε ειδική επιτροπή ώστε να περιοριστεί ο χρόνος εξέτασης των φακέλων.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφεται για την Πελοπόννησο. Όπως είπε δύο προσκλήσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση επιχειρήσεων συγκέντρωσαν επενδυτικές προτάσεις που ξεπερνούν σημαντικά τον αρχικό προϋπολογισμό. Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο και τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων για τη χρηματοδότηση περισσότερων επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα προγραμματίζεται νέα πρόσκληση που θα απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη μικρότερων επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στους επόμενους μήνες.

Κινητικότητα καταγράφεται και στις περιοχές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης το οποίο στην Πελοπόννησο αφορά τους δήμους Μεγαλόπολης Τρίπολης Γορτυνίας και Οιχαλίας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο περιφερειάρχης έχουν ήδη κατατεθεί αρκετές επενδυτικές προτάσεις που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και ωρίμανσης.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία της Πελοποννήσου. Όπως σημείωσε βασική προτεραιότητα είναι ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ώστε τα επαγγέλματα της γης να γίνουν πιο ελκυστικά για τις νεότερες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία Γεωργικής Σχολής στη Μεγαλόπολη η οποία θα λειτουργεί κυρίως ως κέντρο κατάρτισης παραγωγών σε σύγχρονες πρακτικές και νέες τεχνολογίες σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Στον τομέα της καινοτομίας η Περιφέρεια συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη δημιουργία δικτύου επιχειρηματικών κέντρων σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Τα κέντρα αυτά παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και καθοδήγηση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Παράλληλα σχεδιάζεται η δημιουργία κέντρων καινοτομίας σε κάθε νομό της Περιφέρειας σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο περιφερειάρχης η Περιφέρεια συνεργάζεται επίσης με την Ακαδημία Αθηνών για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Προσαρμογής στην Καλαμάτα.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός οι πρωτοβουλίες αυτές στοχεύουν στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Πελοποννήσου τα επόμενα χρόνια.

ΑΠΕ