Επερώτηση Νικολάκου και Σπυριδάκου στο Περιφερειακό Συμβούλιο: Δεν υπάρχει οδοντιατρική μονάδα για ΑμεΑ

Την έλλειψη εξειδικευμένων οδοντιατρικών μονάδων για Άτομα με Αναπηρία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου φέρνουν προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι περιφερειακές σύμβουλοι Κωνσταντίνα Νικολάκου και Μαργαρίτα Σπυριδάκου, με επερώτηση που κατέθεσαν.

Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχει σε καμία Περιφερειακή Ενότητα δημόσια δομή που να καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες οδοντιατρικής φροντίδας για ΑμεΑ, ιδιαίτερα για άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Το πρόβλημα καταγράφεται σε πόλεις όπως η Κόρινθος, το Άργος, η Τρίπολη, το Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Σπάρτη.

Σύμφωνα με την επερώτηση, γονείς και φροντιστές αναγκάζονται να μετακινούνται κυρίως στην Αθήνα ακόμη και για απλές οδοντιατρικές πράξεις, ενώ οι διαθέσιμες δομές αντιμετωπίζουν μεγάλες λίστες αναμονής που ξεπερνούν τους μήνες.

Οι δύο περιφερειακές σύμβουλοι θέτουν ερωτήματα προς την περιφερειακή αρχή για το αν υπάρχει σχεδιασμός δημιουργίας τέτοιων μονάδων, αν μπορούν να εξασφαλιστούν πόροι από περιφερειακά ή ευρωπαϊκά προγράμματα και αν προτίθεται να διεκδικήσει από το Υπουργείο Υγείας τη δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου οδοντιατρικού κέντρου ΑμεΑ στην Τρίπολη.

Στην παρέμβασή τους τονίζουν ότι η πρόσβαση στην υγεία για τα ΑμεΑ αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ζητούν άμεση κινητοποίηση για την επίλυση ενός προβλήματος που, όπως αναφέρουν, παραμένει άλυτο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.