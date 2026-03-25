Προγραμματική σύμβαση για αντιπλημμυρικά έργα στη Μεσσηνία

Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας και εγγειοβελτιωτικών έργων προϋπολογισμού περίπου 370.000 ευρώ υπεγράφη τη Δευτέρα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας ΣτάθηςΑναστασόπουλος και ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Τάσος Σαρδέλης, παρουσία αντιπεριφερειαρχών και μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση της ωρίμανσης έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική προστασία, τη διαχείριση υδατικών πόρων και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται η εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας της αποστραγγιστικής τάφρου νοτίως της Νέας Εισόδου Καλαμάτας, μελέτης βελτίωσης των εγκαταστάσεων του ΓΟΕΒ Παμίσου στη θέση Μπουρνιά, μελέτης διευθέτησης ρέματος νότια του οικισμού Αγίου Φλώρου, μελέτης κατασκευής έργου συγκράτησης κορμών στον ποταμό Νέδοντα ανάντη του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολη – Καλαμάτα, καθώς και μελέτης ταμιευτήρα και αρδευτικών δικτύων στον χείμαρρο Χάραδρο στις κοινότητες Φίλια, Δεσύλλα και Καρνάσιο του Δήμου Οιχαλίας.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέφερε: «Η σημερινή υπογραφή αφορά την ευθύνη μας να προετοιμάζουμε έγκαιρα έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η αντιπλημμυρική προστασία και η διαχείριση των υδάτων είναι κρίσιμα ζητήματα για τη Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο. Επενδύουμε συστηματικά στην ωρίμανση έργων, ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, χωρίς καθυστερήσεις».

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος σημείωσε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες της Μεσσηνίας, ενώ ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Τάσος Σαρδέλης ανέφερε ότι η συνεργασία ενισχύει την ωρίμανση σημαντικών έργων και επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης προς όφελος της περιοχής.