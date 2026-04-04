Μεσσηνίας: Πλημμύρισαν καλλιέργειες ελιάς και αγκινάρας

Καλλιέργειες ελιάς και αγκινάρας πλημμύρισαν σε περιοχές της Μεσσηνίας, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε την Παρασκευή 3 Απριλίου ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος στην αποστραγγιστική τάφρο Λιγδού, μετά τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης σε τμήμα της περιοχής του αεροδρομίου, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, το πρόβλημα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις ήπιες κλίσεις της περιοχής από την Ασπροπουλιά έως τις εκβολές του Παμίσου, που δυσκολεύουν την αποστράγγιση των υδάτων.

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο διευθυντής τεχνικών έργων Θεόδωρος Γιαννόπουλος και ο διευθυντής του ΓΟΕΒ Παμίσου Κώστας Χρυσανθακόπουλος, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας σε συνεργασία με τον ΓΟΕΒ προετοιμάζει μελέτη για τον καθαρισμό της τάφρου, με στόχο την αποτροπή νέων πλημμυρικών φαινομένων. Στη μελέτη θα ενταχθούν και παρεμβάσεις στις τάφρους Μάλτας και Μουτελάκη, όπου έχουν καταγραφεί ανάλογα προβλήματα.