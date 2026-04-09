Μεσσηνία: Εντατικοί έλεγχοι για την ασφάλεια των τροφίμων

Τους ελέγχους που διενεργούνται στα σφαγεία και συνολικά στην αγορά της Μεσσηνίας ενόψει της πασχαλινής περιόδου παρακολούθησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, κατά την επίσκεψή του στα σφαγεία «Φάρμα Χριστόπουλου ΑΕ» στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αντιπεριφερειάρχης επόπτευσε το έργο των ελέγχων των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Μεσσηνίας παρευρέθηκαν η προϊσταμένη του τμήματος Μαρία Κωταντούλα και ο κτηνίατρος Δημήτρης Σαρδέλης. Παράλληλα συναντήθηκε με τον υπεύθυνο των σφαγείων Παναγιώτη Χριστόπουλο.

Οπως επισημάνθηκε, λόγω της αυξημένης κίνησης στην αγορά για το Πάσχα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι, όχι μόνο στα σφαγεία αλλά και στην υπόλοιπη αγορά. Τα μικτά κλιμάκια των διευθύνσεων Ανάπτυξης και Υγείας πραγματοποιούν ελέγχους σε αρτοζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία και καταστήματα μαζικής εστίασης σε όλο το νομό. Στόχος είναι η τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, εντατικοποιημένοι έλεγχοι γίνονται και από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας και Τριφυλίας σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας τροφίμων, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια, σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης, καθώς και στη λαϊκή αγορά. Η έμφαση δίνεται στην τήρηση της νομοθεσίας, στην ορθή επισήμανση, στην ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων και στην αποτροπή παραπλάνησης των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε προϊόντα αυξημένης κατανάλωσης όπως πατάτες, λαχανικά και φρούτα.

Ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων στην αγορά και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ευλογιάς των προβάτων ούτε στη Μεσσηνία ούτε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ σημείωσε πως λειτουργεί ο σταθμός απολύμανσης οχημάτων μεταφοράς στο Καλό Νερό για την αποτροπή μετάδοσης της νόσου.