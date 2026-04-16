Προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, για έργο προϋπολογισμού 499.844 ευρώ.

Η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της ένταξης της πράξης στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας.

Οι υδατοδεξαμενές θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε υδάτινους πόρους και να μειώνεται ο χρόνος επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

«Η απόφαση αποτυπώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην πρόληψη και στον σχεδιασμό, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας και διαμορφώνουν ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.