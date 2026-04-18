“Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου”: Παρέμβαση για τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές πρόληψης

Τις τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες δομές πρόληψης, θεραπείας και μακροχρόνιας φροντίδας για ανθρώπους με ψυχικά νοσήματα και εξαρτήσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου επισημαίνει η Λαϊκή Συσπείρωση.

Με παρέμβασή τους προς την περιφερειακή αρχή, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης ζητούν αναλυτικά στοιχεία για τη στελέχωση των υπαρχουσών δομών και τον σχεδιασμό για τη δημιουργία νέων.

Αφορμή για την επερώτηση αποτελεί το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη Νεάπολη Λακωνίας, όπου μια 30χρονη γυναίκα με σοβαρό πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ βρέθηκε δεμένη από την οικογένειά της, στην προσπάθειά τους να την προστατεύσουν καθώς η ίδια αρνούνταν τη θεραπεία και εκδήλωνε βίαιη συμπεριφορά. Η γυναίκα τελικά απεβίωσε από κίρρωση του ήπατος σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τη Λαϊκή Συσπείρωση, επισημαίνει ότι οι οικογένειες αφήνονται μόνες τους να διαχειριστούν καταστάσεις που απαιτούν οργανωμένη επιστημονική παρέμβαση. Συχνά μάλιστα, ενώ εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις για περίθαλψη, δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς για να τις υλοποιήσουν.

Στην παρέμβασή της η παράταξη υπογραμμίζει ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι δομές είναι περιορισμένες και υποστελεχωμένες, ενώ απουσιάζουν επαρκείς υπηρεσίες μόνιμης φροντίδας για ασθενείς που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος μετακυλίεται αποκλειστικά στους συγγενείς.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι ερωτούν την περιφερειακή αρχή για τον αριθμό των ασθενών που αναγκάζονται να μετακινηθούν σε νοσοκομεία εκτός Περιφέρειας, όπως το Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, λόγω των ελλείψεων. Παράλληλα, ζητούν να ενημερωθούν για τα μέτρα ενίσχυσης της πρόληψης και τους τρόπους στήριξης των οικογενειών που στερούνται κρατικής υποστήριξης.