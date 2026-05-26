Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, που βρίσκεται επί της οδού Ξανθίππου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 57χρονος πυροβόλησε την σύζυγο του στο πόδι και ακολούθως φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.
Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και νοσηλεύεται.
Κατά την έρευνα τους στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ