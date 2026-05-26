Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό: Άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, που βρίσκεται επί της οδού Ξανθίππου, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 57χρονος πυροβόλησε την σύζυγο του στο πόδι και ακολούθως φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο μετά από τηλεφώνημα της 53χρονης, η οποία διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και νοσηλεύεται.

Κατά την έρευνα τους στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό και δίπλα του ένα όπλο.

