Πάπαρη Αρκαδίας: Εκδηλώσεις για την επέτειο σύστασης του πρώτου Στρατοπέδου των Ελλήνων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας πρόκειται για ένα γεγονός με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς στη θέση «Βρύση» συγκεντρώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές της Πελοποννήσου υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εκεί συγκρότησαν το πρώτο οργανωμένο ελληνικό στρατόπεδο και έλαβαν κρίσιμες αποφάσεις για την εξέλιξη του απελευθερωτικού αγώνα.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο αναπληρωτής περιφερειάρχη Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι τιμώντας τη μνήμη των αγωνιστών. Σε παρέμβασή του ο κ. Λαμπρόπουλος επισήμανε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η ανάδειξη τέτοιων γεγονότων αποτελεί ευθύνη όλων, ώστε να μεταφέρονται στις επόμενες γενιές οι αξίες και τα ιδανικά που θεμελίωσαν την πατρίδα.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε η Αδελφότητα των Απανταχού Παπαραίων και το πρόγραμμα περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον σμήναρχο ε.α. και τέως διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης Δημήτριο Φωτόπουλο. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης.