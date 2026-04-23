Εργα οδικής ασφάλειας στην εθνική οδό Σπάρτη - Καλαμάτα

Η αυτοψία έγινε στο τμήμα Καλαμάτα – όρια νομού, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες του έργου «Έργα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο σύνολο της Περιφέρειας και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε σημεία μειωμένης οδικής ασφάλειας του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Στην 82η εθνική οδό, μετά τη διασταύρωση προς Νέδουσα και προς τους οικισμούς του Ταϋγέτου, οι εργασίες αφορούν ασφαλτοστρώσεις με αντιολισθηρό τάπητα. Έχουν προηγηθεί καθαρισμοί του οδοστρώματος, τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας.

Το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις κατά θέσεις στην 9η εθνική οδό στο τμήμα Χώρα – Αμπελόφυτο, στην 22η και 24η επαρχιακή οδό στο τμήμα Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη – Αρκαδική Πύλη – Νεοχώρι – Μελιγαλά – Μερόπη, καθώς και στην 15η επαρχιακή οδό Φιλιατρά – Μάραθο. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της κυκλοφορίας, στη διευκόλυνση των μετακινήσεων και στην ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιοχές όπου υλοποιούνται. Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης ανέφερε, ότι η πρόσβαση στους οικισμούς του Ταϋγέτου υλοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και δεν επηρεάζεται από την κατολίσθηση στο 26ο χιλιόμετρο, ενώ προς την περιοχή του Τουριστικού η πρόσβαση ενδείκνυται μέσω της δημοτικής οδού που διέρχεται από τους οικισμούς Καρβέλι και Λαδά και για οχήματα έως 3 τόνους. Επίσης ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα ο ανάδοχος του έργου θα αποκαταστήσει προσωρινά τη θέση κατολίσθησης, ώστε να διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.