Προγραμματισμός νέων έργων οδικής ασφάλειας στη Μεσσηνία (βίντεο)

Όπως ενημέρωσε, στην 38η επαρχιακή οδό Σουληνάρι – Κορυφάσιο, σε θέση του οικισμού Ίκλαινας, προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση κατολίσθησης. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, στο πλαίσιο πρόσφατης εργολαβίας και σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου – Νέστορος και την ΤΕΜΕΣ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να απαγορευτεί η κυκλοφορία στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα, με απόφαση της ΔΤΕ Μεσσηνίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και να δοθεί στη συνέχεια στην κυκλοφορία.

Για το ίδιο έργο εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας, ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.