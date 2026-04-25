eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 25 Απριλίου 2026 13:26

Προγραμματισμός νέων έργων οδικής ασφάλειας στη Μεσσηνία (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Εξέλιξη έργων οδικής ασφάλειας και αποκαταστάσεων στο επαρχιακό δίκτυο της Μεσσηνίας ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Όπως ενημέρωσε, στην 38η επαρχιακή οδό Σουληνάρι – Κορυφάσιο, σε θέση του οικισμού Ίκλαινας, προχωρά η διαδικασία για την αποκατάσταση κατολίσθησης. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, στο πλαίσιο πρόσφατης εργολαβίας και σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου – Νέστορος και την ΤΕΜΕΣ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία του έργου βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Μεσσήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να απαγορευτεί η κυκλοφορία στο τμήμα Εύα – Λάμπαινα, με απόφαση της ΔΤΕ Μεσσηνίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και να δοθεί στη συνέχεια στην κυκλοφορία.

Για το ίδιο έργο εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας, ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία των απαλλοτριώσεων.

 

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις