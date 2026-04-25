Νέα διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτων και δικύκλων

Σύσκεψη με στελέχη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας είχε χθες Παρασκευή 24 Απριλίου στην Καλαμάτα ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν εφαρμογή της νέας διαδικασίας μεταβίβασης επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων.

Η νέα διαδικασία τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα 27 Απριλίου και προβλέπει ότι η μεταβίβαση μεταξύ φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή ηλεκτρονικά μέσω των ΚΕΠ.

Καταργείται η υποβολή έγχαρτης αίτησης και δικαιολογητικών, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις όπως το όχημα να είναι σε κίνηση, να μην οφείλει τέλη κυκλοφορίας, να έχει ισχύον ΚΤΕΟ και να μην υπάρχει παρακράτηση κυριότητας.

Οι αγοραστές θα πρέπει να παραδώσουν την παλιά άδεια κυκλοφορίας και το παράβολο μεταβίβασης στη Διεύθυνση Μεταφορών για την έκδοση της νέας άδειας, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις προβλέπεται και διαδικασία με φυσικό φάκελο μέσω ΚΕΠ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αθανάσιος Πατικόπουλος και η προϊσταμένη του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Αθανασία Οικονομοπούλου.