Συζήτηση για κόκκινα δάνεια ζητεί ο Τατούλης

Αίτημα για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων και των πλειστηριασμών κατέθεσε η Νέα Πελοπόννησος, θέτοντας στο επίκεντρο τις απώλειες περιουσιών και τις επιπτώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το αίτημα που υπογράφει ο επικεφαλής της παράταξης Πέτρος Τατούλης αφορά την ένταξη του θέματος στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας, με τίτλο «Κόκκινα δάνεια και πλειστηριασμοί - Απώλειες περιουσιών και οικονομική καταστροφή νοικοκυριών στην Πελοπόννησο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, η μεταφορά μη εξυπηρετούμενων δανείων σε funds, μέσω του μηχανισμού τιτλοποιήσεων με κρατικές εγγυήσεις, έχει οδηγήσει σε απώλειες περιουσιών και επιβαρύνει την κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Περιφέρεια. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με εταιρείες διαχείρισης, ενώ δεν υπάρχει επαρκής προστασία για την πρώτη κατοικία.

Η παράταξη ασκεί κριτική στην περιφερειακή αρχή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποτύπωση του προβλήματος ή τη στήριξη πολιτών και επαγγελματιών, ενώ θέτει ερωτήματα για τη στάση του Περιφερειάρχη απέναντι στο ζήτημα.