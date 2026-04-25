Μεσσηνία: Προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή 24 Απριλίου στην Καλαμάτα, με αντικείμενο την προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2026.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας, του 9ου Συντάγματος Πεζικού, της 120 ΠΕΑ, της Διεύθυνσης Δασών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, των Δήμων, καθώς και φορέων, οργανισμών και εθελοντικών ομάδων.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν ζητήματα πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, με έμφαση στον καθαρισμό της βλάστησης, τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, τον έλεγχο υδατοδεξαμενών και τη συντήρηση του οδικού δικτύου πρόσβασης σε δασικές περιοχές.

Επισημάνθηκε ο ρόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρησιακής της δράσης, ενώ συζητήθηκαν και μέτρα για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών.

Αποφασίστηκε, με πλειοψηφία, η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και δραστηριοτήτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου κατά την αντιπυρική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται σε κατηγορία 4 ή 5.