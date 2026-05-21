Αιτήσεις για επιδοτούμενες δράσεις μελισσοκομίας

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις επιδοτούμενες δράσεις μελισσοκομίας του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Οι δράσεις αφορούν:

τον εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων,

την οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας,

τις αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης,

καθώς και την προώθηση μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ «Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους» στο gov.gr, στη διεύθυνση:

gov.gr – Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις που αφορούν τον εξοπλισμό μετακινήσεων και τη νομαδική μελισσοκομία λήγει στις 30 Μαΐου 2026, ενώ για τις δράσεις που αφορούν τις αναλύσεις και την προώθηση μελιού οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας επισημαίνει ότι οι μελισσοκόμοι που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους την ηλεκτρονική διαδικασία μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης και υποβοήθησης για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, στη Λακωνικής 87 στην Καλαμάτα, στο τηλέφωνο 27213 66510.