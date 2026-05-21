“Η Καρυάτιδα” έρχεται τον Αύγουστο στην Καλαμάτα

Με το βιτριολικό της χιούμορ, τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις και τη σαρωτική ματιά της στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, η παράσταση έχει καταφέρει να ξεσηκώσει το κοινό όπου κι αν παρουσιάζεται.
Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;
Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται. Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα. Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια -συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ. Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη. Σύμβουλος δραματουργίας - Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος. Σκηνικά: Αρτεμις Φλέσσα. Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη. Μουσική: Larry Gus. Κίνηση: Σοφία Πάσχου. Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν. Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος. Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα. Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου. Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση. Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης. Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη. Β βοηθός' σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη. Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης. Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου. Στέλιος Ιακωβίδης. Στέλιος Ξανθουδάκης. Αγορίτσα Οικονόμου. Δρόσος Σκώτης. Σταμάτης Φακορέλης. Μαρία Φιλίνη. Η παράσταση «Η Καρυάτιδα!» παρουσιάστηκε από το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά την περίοδο 2024-2025 και επαναλήφθηκε την περίοδο 2025-2026. Η νέα παράσταση, που πραγματοποιεί καλοκαιρινή περιοδεία το 2026, είναι συμπαραγωγή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARK PRODUCTIONS E.E. και του Εθνικού Θεάτρου. Η προπώληση γίνεται μέσω more.