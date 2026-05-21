“Η Καρυάτιδα” έρχεται τον Αύγουστο στην Καλαμάτα

Η επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Η Καρυάτιδα!», η απολαυστική και αιχμηρή κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα από κοινό και κριτικούς για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν, έρχεται στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο.

Με το βιτριολικό της χιούμορ, τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις και τη σαρωτική ματιά της στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, η παράσταση έχει καταφέρει να ξεσηκώσει το κοινό όπου κι αν παρουσιάζεται.

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;

Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται. Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα. Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια -συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ. Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη. Σύμβουλος δραματουργίας - Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος. Σκηνικά: Αρτεμις Φλέσσα. Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη. Μουσική: Larry Gus. Κίνηση: Σοφία Πάσχου. Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν. Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος. Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα. Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου. Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση. Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης. Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα - Αναστασία Φτούλη. Β βοηθός' σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη. Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης. Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk. Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου. Στέλιος Ιακωβίδης. Στέλιος Ξανθουδάκης. Αγορίτσα Οικονόμου. Δρόσος Σκώτης. Σταμάτης Φακορέλης. Μαρία Φιλίνη. Η παράσταση «Η Καρυάτιδα!» παρουσιάστηκε από το Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά την περίοδο 2024-2025 και επαναλήφθηκε την περίοδο 2025-2026. Η νέα παράσταση, που πραγματοποιεί καλοκαιρινή περιοδεία το 2026, είναι συμπαραγωγή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ARK PRODUCTIONS E.E. και του Εθνικού Θεάτρου. Η προπώληση γίνεται μέσω more.