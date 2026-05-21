Μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στους Γαργαλιάνους

Μεγάλες στιγμές σε αθλητικό επίπεδο ζουν οι Γαργαλιάνοι εδώ και λίγες ημέρες… Μετά την άνοδο του Τέλλου Αγρα στη Γ’ εθνική κατηγορία, ακολούθησε η άνοδος του Γ.Σ. Γαργαλιάνων στη National League 1!

Δηλαδή τη νέα σεζόν οι ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ των Γαργαλιάνων θα αγωνίζονται στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της χώρας στα δύο αυτά αθλήματα.

Επίτευγμα ασφαλώς σημαντικό για μία πόλη που εδώ και πολλά χρόνια, διαθέτει πολύ κόσμο που… ζει και αναπνέει για να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακα στο γήπεδο.

Το ζητούμενο είναι πλέον να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες στο ποδοσφαιρικό γήπεδο των Γαργαλιάνων, ούτως ώστε ο φίλαθλος κόσμος να παρακολουθεί τη νέα σεζόν ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, αλλά και να βλέπει σπουδαίες ομάδες μπάσκετ στο γειτονικό Κλειστό.

Κ.Ηλ.